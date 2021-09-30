Günün En Çok Oynanan Maçları

Marsilya – Galatasaray Maç Sonucu 1

İddaa programı Avrupa Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Marsilya – Galatasaray karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %47’si ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Marsilya gol yollarında son derece etkili bir ekip olsa da takım savunmasında bazen aksaklık yaşıyor. Galatasaray ise bazen çok kolay goller yese de Morutan ve Cicaldau gibi çok kaliteli ayaklara sahip. KG Var öncelikli tercihim.

Fenerbahçe – Olympiakos Maç Sonucu 1

İddaa programında günün bir diğer öne çıkan maçı Fenerbahçe – Olympiakos karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i temsilcimizin galibiyetine oynuyor.



Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde orta saha ve defans kurgusunu oturttu. Özellikle Kim ve Szalai üçlü defans sisteminde göz doldururken savunmada başarılı bir görüntü çiziyor. Dengeli bir 90 dakika bekliyorum. İlk yarıda Fenerbahçe’nin oyuna kontrollü başlayacağı görüşündeyim. İlk 45 dakikada 2 gol olmaz diyorum.

Sturm Graz – PSV 2.5 Gol Üstü

İddaa Programı Avrupa Ligi bülteninde yoğun ilgi gösterilen maçlardan Sturm Graz – PSV karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %37’si gollü bir mücadele bekliyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Strum Graz, Avusturya Ligi’nde oynadığı futbolla son derece iyi gözüküyor. Buna rağmen iki ekip arasında ciddi sınıf farkı var. PSV kadrosu hafta sonunda iyi oyununu skora yansıtamamıştı. Bu maçta PSV kazanır.