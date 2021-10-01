Günün En Çok Oynanan Maçları

Köln – Furth Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçlarından Köln – Greuther Furth karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %30’u ev sahibinin galibiyetine yöneliyor.

Misli.com Yazarı Ali Can Koçak’ın Yorumu

Köln, oynadığı son 3 maçta da 1-1 berabere kaldı. Bu sezon kazandıkları 2 maçı da iç sahada kazandılar. G. Furth ise henüz galibiyetle tanışmadı. 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildiler. Ev sahibi takım, son 3 maçta da öne geçse rakiplerine yakalandı. Bu sefer böyle bir şeye izin vermezler.

Fatih Karagümrük – Başakşehir Maç Sonucu 1

Süper Lig’de haftanın açılış karşılaşmalarından Fatih Karagümük- Başakşehir mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %14’ü ev sahibi ekibin galibiyetini kuponlarına ekliyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İnişli, çıkışlı görüntüye sahip iki takımın mücadelesi olacak. Hem Karagümrük hem de Başakşehir’in sergilediği performanslar her hafta değişebiliyor. Belli bir oyun istikrarına sahip değiller! Karagümrük geçtiğimiz hafta Sivas deplasmanında çok kötüydü ve 4-0 mağlup oldu. Başakşehir ise Rizespor ’u son olarak 3-0 yenerken bir önceki hafta Gaziantep deplasmanından puansız döndü. Taraf bahsinin riskli olduğu maçta önerim 3.5 gol altı seçeneği…. 90 dakikada 4 gol çıkmaz diyorum…

Erzgebirge Aue – Hamburg Maç Sonucu 2

Günün bir diğer öne çıkan maçı Aue – Hamburg mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %66’sı konuk ekibe oynuyor.

Misli.com Yazarı Ali Can Koçak’ın Yorumu

Ligde son sırada bulunan Aue’de teknik direktör A. Shpilevski ile yolların ayrılması da çözüm olmadı ve geçici olarak takımın başına geçen Marc Hensel yönetiminde Regensburg’a 3-2 yenildiler. Rakiplerini zorladıklarını da hatırlatmak gerek. 2-0’dan geri döndüler ama 90. dakikada gelen gole engel olamadılar. Hamburg ise son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Schonlau takıma geri dönüyor. Aue’nin gol atacağını düşünüyorum. Sürpriz arayanlar ise beraberliği tercih edebilir, içimden 1-1’lik bir skor geçiyor.