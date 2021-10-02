Günün En Çok Oynanan Maçları

02 Ekim 2021 Cumartesi - 12:15
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor
- Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Kayserispor Hikmet Karaman
ile iyi bir çıkış yakalasa da zaman zaman sergilediği oyun
da dalgalanmalar oluyor. 3-0 galibiyet ile tamamladıkları Galatasaray
maçının ardından aynı oyun, tempoyu Giresun
deplasmanında sergileyemediler. Trabzonspor ligde üst üste puan kayıpları yaşadı. Konyaspor
ve Alanyaspor beraberlikleri ile Trabzonspor 2 haftada 4 puan kaybetti. Hugo ve Hüseyin Türkmen cezası nedeniyle forma giyemeyecek olsa da maçı Trabzonspor’un kazanacağı görüşündeyim.
Beşiktaş - Sivasspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş
- Sivasspor
mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Beşiktaş açısından Ajax
sınavı geride kaldı ve milli ara öncesinde birçok oyuncunun yokluğunda Sivas’ı konuk edecekler. Bu kadar eksiğin olduğu bir ortamda Sivas golüne bahis almak son derece mantıklı.
Sassuolo - Inter: Maç Sonucu 2
İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Sassuolo - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Inter’in kazanacağını düşünüyor.
Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
Sassuolo, Salernitana karşısında kazanırken oyun temposu olarak beklentilerin çok altındaydı. Sezon başından bu yana oyun anlamında yeterli seviyede olmadıkları malum. İnter, oyun aklı ile keyif veren bir ekip. Ukrayna
deplasmanından istediğini alarak dönen İnter, Fiorentina deplasmanında olduğu gibi sonuca tecrübesi ve kalitesi ile gidecektir. Sassuolo, hazır değilken, İnter galibiyetine yönelik bahis almayı mantıklı buluyorum.