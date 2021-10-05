Günün En Çok Oynanan Maçları

Tofaş - Oostende: İlk Yarı Sonucu 1

İddaa programının FIBA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Tofaş - Oostende mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Tofaş uzun yıllardır bu kupada Final-Four hedefliyor. Bu sezon 5 yabancının yanına kendi yetiştirdiği yerli oyuncularla yola çıktılar. Lige de iyi bir başlangıç yaptılar. Oostende de Belçika'nın istikrarlı takımlarından. Büyük başarıları yok ama kupanın ciddiye alınması gereken takımlarından. Bu yıl oynadıkları 4 resmi maçı da rahat kazandılar. Hücum potansiyelleri yüksek bir takım. Tofaş evinde galibiyete yakın. Ama iki takım da tempoyu seviyor. Ben yüksek skorlu bir maç bekliyorum. 155.5 barajı aşılır. Tercihim üst.

Barcelona - Zaragoza: İlk Periyot 1

İddaa programının İspanya Basketbol Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona - Zaragoza mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada Barcelona’nın ilk periyotu kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Orçun Konaklılar’ın Tercihi

Barcelona, ligde 4'te 4 yaparken EuroLeague 'e de farklı ALBA Berlin galibiyetiyle başladı. Ligde iç saha maçlarını tek haneli farklarla, deplasman maçlarını çift haneli farklarla kazandılar. Zaragoza, ligde sezonu 2'de 2 ile açmıştı. Fakat son 2 iç saha maçında San Pablo Burgos ve Valencia Basket'e kaybettiler. Barcelona'da Alex Abrines yok fakat iki gün sonra Bayern Münih ile deplasmanda EuroLeague maçına çıkacakları için bazı isimlerin dinlendirilmesi de söz konusu olabilir. Zaragoza'da belirtilen bir eksik yok ki koç Ponsarnau, hafta sonunda oynayacakları maçı da düşünerek geniş bir rotasyon kullanacaklarını belirtti. Barcelona'nın Zaragoza'ya karşı yüksek skorlara çıkabileceğini düşünüyorum. Takım sayılarına yönelik üst seçeneklerini öneriyorum.

Transilvania - Darüşşafaka : Maç Sonucu 1

İddaa programının FIBA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Transilvania - Darüşşafaka mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi