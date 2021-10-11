Günün en çok oynanan maçları

Letonya – Türkiye Maç Sonucu 2



İddaa programı Pazartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Letonya – Türkiye karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %12’si Ay Yıldızlılara oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Norveç beraberliğinde oyun kurmakta sorun yaşayan bir ekibimiz vardı. Tek organize oyun kurgumuz Cengiz’in kanadından gole yakın olmaya çalışmaktı. Yeni bir teknik adam ve hedef doğrultusunda henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Norveç’in Kasım ayında Hollanda deplasmanında oynayacak olması, hala şansımızı devam ettiriyor. Olumsuz havaya rağmen millilerimizin kısmen zayıf Letonya karşısında etkili oyunla kazanmasını bekliyorum. Oran yükseltmek isteyenler için TGS 2,3 bahsini alternatif olarak öneriyorum.

Norveç – Karadağ Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde günün öne çıkan maçlarından Norveç – Karadağ karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %6’sı ev sahibi ekibin galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi



Norveç 9 eksikle çıktığı Türkiye karşısında oyunun başında geriye de düşse reaksiyon vermeyi başardı. Hatta kazanabilecek pozisyonlar da yakaladı. Planlarını oyuncular değişse de sahaya yansıtabiliyor Solbakken’in ekibi. Karadağ grubun zayıf halkası Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 yendi. Burada da kazanırlarsa son iki maça ilk 2 yarışında girecekler. Ancak son iki maçları Hollanda ve Türkiye ile iç sahada. Yarışa ortak olma hedefi motivasyon yaratsa da Türkiye karşısındaki oyununun tekrarlaması halinde Norveç karşısında duramazlar.



Hırvatistan – Slovakya Maç Sonucu 1

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda Hırvatistan ile Slovakya’nın karşı karşıya geleceği kritik mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Analizi

