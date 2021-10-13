Günün En Çok Oynanan Maçları

Barcelona - Olympiakos: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Olympiakos - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Atina'da Baskonia ve Real Madrid 'i yenen Olympiakos, 3. maçında bir başka İspanyol Barcelona karşısına çıkıyor. Bu kez deplasmanda oynayacaklar. Barcelona da, rakibi iki ilk iki maçını kazandı. Evsahibinde Sertaç Şanlı ve Abrines sakat. Olympiakos tam kadro. Barcelona kazanır ama oran düşük. Yüksek skorlu bir mücadele bekliyorum. 148.5 barajından üst tercihini öneriyorum.

Real Madrid - Monaco: Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Monaco mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada Real Madrid’in karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Real Madrid, ligin yeni takımı olmasına rağmen 2'de 2 yapan Monaco'yu ağırlıyor. Mike James önderliğinde Panathinaikos ve Unics Kazan'ı deviren Monaco bir sürpriz daha yapabilir mi? Bence zor. Real'de Trey Thompkins ve Anthony Randolph'un sakatlıkları devam ediyor. Monaco'da da Will Thomas yok. Monaco ilk yenilgisini alır. Real'in en az 84 sayı bulacağını düşünüyorum.

Kızıl Yıldız – Zalgiris Kaunas : Maç Sonucu 1

İddaa programının Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Kızıl Yıldız – Zalgiris Kaunas mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada ev sahibi ekibin ilk periyotu kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tercihi

Kızıl Yıldız eksik ve sakatlara rağmen sezona harika başladı. Fenerbahçe deplasmanında son anda kaybettiler ardından Maccabi'yi deplasmanda mağlup ettiler. Zirbes ve White bu maçta da yoklar. Zalgiris ilk iki maçı kaybetti ve coach Martin Schiller'ın yerine Juri Zdovc göreve getirildi. Eski usül bir coach olan Zdovc ve Zalgiris'in uyumu nasıl olacak merakla bekleniyor. Zalgiris'te Lauvergne sakat. Taraf bahsi açısından zor maç. Mücadelede 150 sayı çıkmayacağını düşünüyorum.