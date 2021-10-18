Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

18 Ekim 2021 Pazartesi - 12:54
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Hatayspor – Gaziantep Maç Sonucu 1
İddaa programı Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Hatayspor – Gaziantep karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %19’u ev sahibinin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Hatayspor bu sene de lige çok iyi bir giriş yaptı ve sağlam bir görüntü sergiliyor. Gaziantep de son maçlarda fena değil. İki takım da üretkenler. Tercihim Gol Var.
 
Alanyaspor – Kayserispor Maç Sonucu 1
Süper Lig bülteninde günün diğer maçı Alanyaspor – Kayserispor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u ev sahibine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Alanyaspor Bülent Korkmaz’ın gelişiyle iyi bir görüntü veriyor ve takım savunmasında istikrarlı gözüküyor. Kayserispor ise Galatasaray maçı hariç pek iyi bir görüntü sergileyemedi. Ben Alanyaspor galibiyeti bekliyorum.
 
Arsenal – Crystal Palace Maç Sonucu 1
Premier Lig’de haftanın kapanış mücadelesi Arsenal – Crystal Palace karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibi Kırmızı-Beyazlılardan galibiyet bekliyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Tottenham önünde muazzam bir 45 dakika oynayıp 3-1 kazanan Arsenal, acaba şaha kalkıyor mu derken Brighton deplasmanında yine kötü bir Arsenal izledik. Kısacası istikrarsızlık sürüyor. Ama C.Palace ise bence bu sezon tam tersi. Viera ile birlikte farklı bir hava yakaladılar. Leicester önünde 2-0 geriye düşmüş bir Palace’ın normalde bu maçı geri çevirmesi imkansızdır. Bunu bile başardılar. Çok daha göze hoş gelen oyunları var. Eskisi gibi kısır değil, gollü ve pozisyonlu maçlara imza atıyorlar. Bu maçta adrenalin yüksek olur. Üst ve 4.5 kart üst tahminlerim. Korner sayısı da yüksek bir maç izleriz.
 
 

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