Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Sporting Lizbon Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Beşiktaş – Sporting Lizbon karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %42’si temsilcimizin mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

Misli.com Yazarı Faruk Nergiz’in Yorumu

Gruptaki ilk iki maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan oyuncular da yavaş yavaş takıma dönmeye başladı. Vida ve Alex Teixeira lig maçlarında süre alırken Nkoudou ve Pjanic’in sakatlığı sürüyor. Sporting Lizbon cephesinde önemli bir eksik yok. Ruben Amorim’in ekibi ideal kadrosuyla sahada olacak. Grubun puansız iki ekibinin karşılaşmasında kazanan taraf yeniden söz sahibi olabilir. Öte yandan Amorim’in 3’lü savunması da belirleyici olacak. Çok fazla tempo beklemediğim mücadelede 2-3 gol aralığı ideal bir seçim olacaktır.

Paris Saint Germain – Leipzig Maç Sonucu 1

İddaa Programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçlarından PSG – Leipzig karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si Fransız ekibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Ramos ve Neymar gibi yıldızları sakatlıktan dolayı, Di Maria’nın da kart cezası nedeniyle yine tam kadro sahada olamayacak olan ev sahibi takım, bu sezonun Avrupa ’daki en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Leipzig’i konuk ediyor. Zaten formsuz olan takımda Dani Olma ve Halstenberg gibi önemli isimlerin eksikliği, ev sahibi takımı rakibinin 1-2 adım önüne çıkarıyor. Ben iki takımın da savunmadaki zaaflarını da göz ardı etmemeyi tavsiye ediyorum. Yani taraf bahisçileri için MS1, gollere oynamayı sevenler için de ‘üst’ tutmasını beklediğim tercihler.

Shakhtar Donetsk – Real Madrid Maç Sonucu 2

Günün sonucu merakla beklenen maçlarından Shakhtar Donetsk – Real Madrid karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %84’ü İspanyol ekibinin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Maç Analizi

Shakhtar son maçında Inter ile 0-0 kaldı. Öncesinde de Sheriff’e deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi. Real Madrid de Sheriff şokunu yaşayan takımlardan. Geriden gelip beraberliği buldukları maçta yüzde 76’yla topla oynayıp 11’i kaleyi tutan 31 şut attıkları maçta, 3 isabetli şutta 2 gol bulan rakibe 90’da yedikleri golle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar. İlk maçlarında ise Inter’i deplasmanda devirmişlerdi. Geçen sezon iki kez yenildiği rakibinden rövanyı almak için oynayacak olan Real, Avrupa arenasında üst üste iki kötü sonuç almaz.