Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe - Antwerp: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Antwerp mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i karşılaşmada Fenerbahçe’nin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İki takım için de Avrupa Ligi hedefleri açısından son derece kritik bir karşılaşma. Puanı bulunmayan Antwerp, 1 puanı olan Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kısaca kaybedenin Avrupa Kupaları’nda yara alacağı bir maç olacak. Antwerp ligde oynadığı son 9 maçta da rakiplerine gol atmayı başardı. İki ekipte kazanmak adına tüm riskleri alacaktır. Taraf bahsi yerine önerim ‘ KG Var’ tercihi olacak. 90 dakikada iki ekibin de skor üretmesini bekliyorum.

Lazio - Marsilya: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa bülteninde günün öne çıkan maçı Lazio - Marsilya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Lazio’nun karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Hafta sonunda geriye düşmelerine rağmen rakipleri karşısında galibiyete uzanan iki takımın mücadelesi olacak. Lazio, İnter gibi güçlü bir takımı geriden gelip mağlup ederken Marsilya ise Lorient karşısında galibiyete uzandı. Gollü, keyifli bir 90 dakika olacağı görüşündeyim. İki ekipte fileleri havalandırır.

Bodo Glimt – AS Roma: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Konferans Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Bodo Glimt – AS Roma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada Roma’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi