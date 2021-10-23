Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik

23 Ekim 2021 Cumartesi - 12:16
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Göztepe-Trabzosnpor: Maç Sonucu 2
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Göztepe-Trabzonspoer mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %55’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Ligin namağlup ekibi Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenerek liderlik koltuğuna da oturdu. Göztepe’nin son iki maçını kazansa da önemli oyuncuları, geniş kadrosu, güçlü ve disiplinli bir oyun yapısı olan Trabzonspor’a karşı koyabileceğini zannetmiyorum. Trabzonspor kazanır diyorum. 
 
Bologna-AC Milan: Maç Sonucu 2
İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Bologna-AC Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi
Bologna, Lazio galibiyetinin morali ile çıktığı Udinese deplasmanında beraberliğine rağmen galibiyeti kaçıran taraf oldu. İç sahadaki başarılı sonuçlarla beraber Milan için zorlu bir rakip olacaklar. Milan’da eksikler can sıkıyor. Verona karşısındaki müthiş geri dönüşe rağmen devler liginde haftayı yine kayıpla tamamladılar. Mihajlovic’in Bologna’sı Milan karşısında hep kaybeden taraf oldu. Bu durumun tempolu oynamayı başaran Bologna için motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum. Bologna’nın tempolu oyunu maça renk katacaktır. Gollü bir mücadele bekliyorum. Tavsiyem, karşılıklı gol var bahsi olacak.
 
Rizespor-Kasımpaşa: Maç Sonucu 1
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Rizespor-Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada Rizespor’un kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Ligde 1 puanı bulunan ve Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 2 maçta da sahadan yenilgi ile ayrılan Rizespor için son derece önemli bir karşılaşma… Galatasaray’a son dakika golü ile kaybeden, 78 dakika 10 kişi oynadığı Giresunspor’a da 2-0 mağlup olan Rizespor bu maçtan puan çıkarmak için tüm riskleri alacaktır. Tyler Boyd bu maçta cezası nedeniyle oynayamayacak. Kasımpaşa’nın da ligde oynadığı son 3 maçta da karşılıklı gollere imza atıldı. İki ekibin de 90 dakikada fileleri havalandırmasını bekliyorum.
 

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Etiketler: iddia iddaa misli Günün En Çok Oynanan Maçları
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