Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

26 Ekim 2021 Salı - 13:52
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AC Milan – Torino Maç Sonucu 1
İddaa programı hafta içi bülteninde günün öne çıkan maçlarından AC Milan – Torino karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %50’si ev sahibine oynuyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Milan, Şampiyonlar Ligi’nde yaşanılan şok yenilgi ardından Bologna önünde 4 golle kazandı. Rakip 9 kişi kalsa da hücum güçlerini gösterdiler. Torino bu sezon inişli çıkışlı. Milan iç sahada kazanır.
 
Villarreal – Cadiz Maç Sonucu 1
La Liga’da günün kapanış maçı Villarreal – Cadiz karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i ev sahibinin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Son Avrupa Ligi şampiyonu olan Villarreal, sezona kabus gibi girdi. Devler Ligi’nde Young Boys’u farklı geçtiler ancak hafta sonunda Bilbao’ya kaybederek ligde 13. sırada kaldılar. Unai Emery’nin ekibinin artık reaksiyon gösterme zamanı geldi! Cadiz’in hücum meziyetleri aşırı zayıf. Zaten son dönemde oynadıkları maçların birçoğunda fileleri havalandıramadılar. Villarreal için bir anlamda fırsat maçı. Kazanıp tekrar ayağa kalkabilirler...
 
Arsenal – Leeds United Maç Sonucu 1
İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Arsenal – Leeds United karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %50’si Londra ekibinden galibiyet bekliyor.
 
Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu
Arsenal’in bu maçta rotasyona gitmesini bekliyorum. Leeds’de de rotasyon göreceğiz. Alternatif oyuncuların takım savunmasını olumsuz etkiler. KG Var mantıklı.
 

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