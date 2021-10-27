Günün En Çok Oynanan Maçları

Juventus – Sassuolo Maç Sonucu 1

İddaa programı hafta içi bülteninde en çok tercih edilen maçlardan Juventus – Sassuolo karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

İnter deplasmanında son dakikalarda gelen penaltı golü ile beraberliği koparan Juventus, etkili oyunla sahada değildi. Fakat zorlu deplasmandan puanla dönmek son derece önemliydi. Sassuolo, geçtiğimiz yıl olduğu gibi maçları tutan, koparan bir takım değil. Özellikle savunma disiplini yerinde değil. Süper oran avantajı ile Juventus galibiyetine yönelik bahis almak, son derece mantıklı.

Vallecano – Barcelona Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan bir diğer maçı Vallecano – Barcelona karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı Katalan ekibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Vallecano bu sezonun sürpriz ekiplerinden biri. Gol yollarında son derece etkililer. Barcelona karşısında da sürprize imza atacak bir takıma sahipler. Ancak taraf bahsi yerine ben iki ekibin skora katkı yapacağı görüşündeyim. ‘KG Var’ tercihi son derece ideal duruyor.

Real Madrid – Osasuna Maç Sonucu 1

La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren Real Madrid – Osasuna mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %59’u ev sahibi Eflatun-Beyazlılardan galibiyeti bekliyor.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi