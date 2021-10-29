Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Türkiye Süper Ligi ve daha birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

29 Ekim 2021 Cuma - 13:33
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Trabzonspor - Rizespor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Rizespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Rizespor ilk galibiyetini Kasımpaşa karşısında 90+10’da attığı golle alırken iyi bir futbol ortaya koyamadı. Lider Trabzonspor ise Beşiktaş ile birlikte şampiyonluğun en önemli adayı. İki takımın ortaya koyduğu futbol arasında çok büyük farklar var. Trabzonspor devreyi önde kapatır ve ilk yarıda rakibine karşı üstünlük kurmayı başarır.
 
PSG - Lille: Maç Sonucu 1
İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı PSG - Lille mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada PSG’nin karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi
Evinde Brest'le 1-1 berabere kalan Lille, hem benim galibiyet beklentimi karşılamadı hem de taraftarının sabrını taşırdı ve tepki gördü. Bu mücadelede alınacak iyi bir sonuç tekrar arayı ısıtacaktır ama cezalı olan Benjamin Andre ile sakat Botman'ın eksiklikleri handikap. Yine de iyi alternatiflere sahipler ve PSG'nin eksikleri daha kritik. Ev sahibinde Hakimi cezalı, Verratti sakat. Messi ve Mbappe'nin de son durumları maç saatinde belli olacak. Lille'in dirençli oynayacağını düşünüyorum. PSG, Marsilya savunmasını aşamayıp 0-0 berabere kalmıştı. Lille'e karşı da zorlanabilirler. İlk yarı 1.5 altı tercihi değerlendirilebilir.
 
Zenit – Dinamo Moskova: Maç Sonucu 1
İddaa programının Rusya Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Zenit – Dinamo Moskova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada Zenit’in kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi
Bodo Glimt, bahis anlamında sevilen bir takım. Grupta ilk iki maçta topladıkları puan tesadüf değil. Skora dönük oyun, keyifli maçlar ortaya çıkarıyor. Roma, Juventus karşısında kaybederek ligdeki zorlu maç kayıplarına devam ediyor. Norveç deplasmanında kazanarak moral bulmak isteyeceklerini düşünüyorum. Her iki takımın tempolu oynaması sürpriz olmaz. Karşılıklı goller bekliyorum.
 
 

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Etiketler: iddia iddaa misli Günün En Çok Oynanan Maçları
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