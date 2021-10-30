Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

30 Ekim 2021 Cumartesi - 11:57
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Konyaspor-Fenerbahçe: Maç Sonucu 2
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Konyaspor-Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ıkarşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Konyaspor ligin en iyi futbolunu ortaya koyan takımları arasında. Oyun disiplini, mücadele gücü, hücum geçişleri, kanat organizasyonlarında son derece başarılı bir ekip. Ev sahibi bana göre Fenerbahçe karşısında galibiyete yakın olan taraf. Ancak biraz daha garantiye giderek ev sahibi kaybetmez diyorum.
 
Hatayspor-Beşiktaş: Maç Sonucu 2
İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Hatayspor-Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi
Kartal, iç sahada Galatasaray’ı yenerek büyük bir dönemeçten geçti. Larin attığı iki golle moral buldu ve eksikler de takıma katılınca adaptasyon sorunu aşılmaya başlandı. Zor da olsa Hatay'dan üç puanla dönerler. 
 
Leicester City-Arsenal: 2.5 Üst
İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Leicester City-Arsenal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmanın 2.5 üst olacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
İki takımın da sezon başı performansıyla bu maç oynansaydı gerçekten yazık olurdu. Bugüne geldiğimizde ise iki takım da yükselişte ve iyi skorlarla bu maça geliyorlar. Geçen hafta Arsenal, Villa’yı 3-1 ile geçti. Hafta içinde kupada Leeds’I 2-0 yendi. Leicester ise ligde Man Utd ile başlayan lige merhaba çıkışından sonra deplasmanda Brentford’u da yendi. Gollü maç izleriz. Henüz sarı kartlar açılmamış olsa da ideal kart maçı. Michael Oliver’dan kartlar gelir. 3.5 kart üst bence banko. Skor tahminim 3-1…
 

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