Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si karşılaşmada ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Başakşehir beklediğimiz ve önerdiğimiz gibi Emre Belözoğlu yönetiminde önemli bir çıkış yakaladı. Önce Beşiktaş ardından Antalyaspor ’u mağlup etmeyi başardılar. Ev sahibinin ligin istikrarsız ekiplerinden Adana Demirspor’u da mağlup edeceği görüşündeyim.

Giresunspor - Antalyaspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Giresunspor - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada konuk ekibin karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Giresunspor ortaya koyduğu iyi futbol, mücadelenin karşılığını son 4 haftada topladığı 8 puan ile almaya başladı. Kazanmayı arzulayan ve takım halinde çok iyi mücadele eden bir ekipler. Rakipleri Antalyaspor ise teknik sorumlu Nuri Şahin ile yeni bir sayfa açtı. Futbol bilgisi ve ön görüsüne güvendiğim Nuri Şahin’in ekibinin bu zorlu maçtan puan çıkaracağı görüşündeyim.

Wolverhampton - Everton: Maç Sonucu 1

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Wolverhampton - Everton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Wolves şaha kalktı. Son 4 lig maçında 10 puanla yukarılara çıktılar. Jimenez bu sezon başında uzun sakatlıktan dönüşüyle henüz tam randımanlı değil ama Hwang Hee-chan takımı sırtlıyor. Takım çok iyi oynamaya başladı, defansif zihniyetten de uzaklaşmış durumda. Everton ise kadro darlığı sıkıntısını yaşıyor. Hamle oyuncusu hiç yok. Sakatlar da eklenince Benitez sıkıntılı. Dominic Calvert-Lewin ve Abdoulaye Doucourehala dönemedi. SAvunmada Yerry Mina sakat. İbre ev sahibine yakın. Gollü maç izleriz. Skor tahminim 2-1…