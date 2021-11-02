Günün En Çok Oynanan Maçları

Atalanta – Manchester United Maç Sonucu 2

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçlarından Atalanta – Manchester United karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %20’si İngiliz ekibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Atalanta bu sezon henüz tam ritmini bulamamış olsa da üretken tablosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. İki takım arasındaki son maçta Manchester United 2-0’dan 3-2 maçı çevirmişti. Bu maçta da taraflar karşılıklı goller bulurlar.

Bayern Münih – Benfica Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi bülteninde günün bir diğer öne çıkan karşılaşması Bayern Münih – Benfica maçını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu İlker Kaşka’nın Tercihi

Bayern Münih hem Bundesliga hem de Şampiyonlar liginde yoluna kayıpsız devam ediyor. Özellikle şampiyonlar liginde çıktıkları 3 maçı gol yemeden farklı kazanmaları ne kadar iyi bir sezon geçirdiklerinin göstergesi. Benfica ise Bayern’e karşı ilk maçta varlık gösteremedi. İkinci maçta da hemen hemen aynı senaryoyu görecek gibiyiz. Ev sahibi ekip farklı bir iç saha galibiyetine imza atacaktır.

Wolfsburg – Salzburg Maç Sonucu 2

İddaa programında günün sonucu merakla beklenen maçlarından Wolfsburg – Salzburg karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %15’i konuk ekibin mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bekliyor.

Misli.com Yazarı Kerim Can Özdal’ın Yorumu