Günün En Çok Oynanan Maçları

Sporting Lizbon – Beşiktaş Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Sporting Lizbon – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %39’u ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sporting Lizbon, İstanbul ’daki maçta Beşiktaş’ın zaaflarını çok iyi kullanıp net bir galibiyet aldı. Beşiktaş’ın oyun anlamında şu anda Şampiyonlar Ligi’nde bir deplasman mücadelesinden galibiyet çıkarabilecek düzeyde olduğunu zannetmiyorum. Sporting Lizbon’un gruptan çıkmak adına bu maçta hata yapmayacağını, sahadan galibiyet ile ayrılıp karşılaşmada en az 2 gol olacağı görüşündeyim.

Leipzig – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan bir diğer maçı Leipzig – Paris Saint Germain karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i Fransız ekibinden galibiyet bekliyor.

Misli.com Yazarı Efe Uysal’ın Yorumu

PSG Şampiyonlar Ligi'ne farklı odaklanıyor. Vasat lig maçları ölçü değil. Messi de bu kulvarda yeni takımı ile en iyi maçlarını oynadı. Leipzig bu sezon tat vermiyor ve devler liginde 3 maçı 11 gol yiyerek kaybetti. Muhtemelen yine ite kaka olur ama PSG kazanır. Çok kaliteli ve oyunun her an kaderini değiştirecek çok oyuncu var Fransız ekibinde. H0 da bu bağlamda değerlidir.

B. Dortmund – Ajax 2.5 Gol Üstü

Şampiyonlar Ligi bülteninde sonucu merakla beklenen maçlardan Dortmund – Ajax karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %28’i gollü bir mücadele beklentisinde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu