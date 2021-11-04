Günün En Çok Oynanan Maçları

Antwerp - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Antwerp - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ne havlu attığı an bana göre Pereira’nın “ Siz Fenerbahçe’nin final oynayacağına, kupayı kazanacağını mı düşünüyorsunuz” sözleri idi. Fenerbahçe’yi, Belçika’nın orta sıra ekibi ve yarı bütçesi ile kurulan Antwerp ile bir tutan Pereira, sarı lacivertli ekipte tüm motivasyonu bozdu. Ligde 3 maç üst üste kaybeden Fenerbahçe’nin hücum geçişlerine hızlı çıkan Antwerp karşısında da sıkıntı yaşayacağı görüşündeyim. Birçok sorunu olan ve kalede Altay ’ın da uzun süre görev alamayacağı Fenerbahçe’nin zorlanacağı bir 90 dakika olacaktır. Ev sahibi kazanır diyorum.

Galatasaray – Lokomotiv Moskova: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray – Lokomotiv Moskova mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Grupta 7 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray bu maçı kazanması halinde bir üst tura çıkmayı büyük oranda garantileyecek. Sarı kırmızılılarda Arda ve Boey dışında eksik yok. Aynı zamanda Galatasaray kulübü bu kritik maçta yüzde 100 kapasite ile seyirci alınacağını duyurdu. Kısaca Ali Sami Yen ’de yıllar sonra büyük bir taraftar desteği olacak. Galatasaray’ın taraftarının da büyük desteğini arkasına alacağı maçta Lokomotiv Moskova’yı mağlup ederek bir üst tur adına önemli bir galibiyete imza atacağı görüşündeyim.

Genk – West Ham United: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Genk – West Ham United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada konuk takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Genk son maçında deplasmanda 6-2 gibi flaş bir skorla Zulte’yi mağlup etmeyi başardı. West Ham bu grubun açık ara en üst düzey ekibi. Taraflar karşılıklı goller bulabilir ancak West Ham 1.5 üstü daha banko seçim.