Günün En Çok Oynanan Maçları

Rizespor - Alanyaspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Rize spor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada konuk ekibin maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Rize bu sene tepetaklak gidiyor. 11 maç sonunda sadece 4 puan toplayabildiler. Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile olumlu sonuçlar alıyor. Kontrollü bir maç olabilir. Bu maçın sonunda Alanya kazanacaktır.

Gaziantep FK - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep FK - Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada Gaziantep FK’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Alt sıralarda bulunan iki ekibin karşılaşmasını izleyeceğiz. Erol Bulut ve ekibi Galatasaray ’a üç puanı kaptırdıktan sonra bu maçta galip gelmek isteyeceklerdir. Kazanacaklarını düşünüyorum.

Mainz - Monchengladbach: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Mainz - Monchengladbach mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Can Koçak’ın Tercihi

Genk son maçında deplasmanda 6-2 gibi flaş bir skorla Zulte’yi mağlup etmeyi başardı. West Ham bu grubun açık ara en üst düzey ekibi. Taraflar karşılıklı goller bulabilir ancak West Ham 1.5 üstü daha banko seçim.