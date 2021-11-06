Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 11:37
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Beşiktaş-Trabzonspor: Maç Sonucu 1
İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde sıfır çekerken hem mental hem de fiziksel olarak çok yıprandı. Trabzonspor bulunduğu liderlik koltuğunu sonuna kadar hak eden bir oyun ortaya koyuyor. Sergiledikleri performansı ve Trabzon’un özgüvenini de göz önüne alarak ligin namağlup tek ekibi olan bordo mavililerin Beşiktaş karşısında da kaybetmeyeceği görüşündeyim. 0-2 çifte şans tercihi son derece ideal. 
 
Manchester United-Manchester City: Maç Sonucu 1
İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United-Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi
Manchester derbisinde son yıllarda ligde çoğunlukla ibre kırmızı taraftan yanaydı. Ancak son dönemde yaşananlar kırmızı taraf Man United için enteresan oldu. Liverpool hezimeti sonrası oyuncular Solskjaer için resmen mücadele ettiler ve Tottenham’I 3’lediler. Man United için Conte ismi konuşulurken, Conte’nin adresi Tottenham oldu. City ise dolu dizgin gidiyor derken, Palace önünde şok yenilgi aldılar.  Avrupa’da morallendiler. Keyifli maç olur. Goller ve kornerler açısından ideal. Skor tahminim 2-2…
 
Celta Vigo-Barcelona: Maç Sonucu 2
İddaa programının İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Celta Vigo-Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i karşılaşmada Barcelona’nın kazanacağını düşünüyor.
 
Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi
Kiev’den 3 puanla dönen Barcelona, kritik bir galibiyet elde etse de 90’ların sonundaki buhranlı döneminden esintiler sunmaya devam ediyor. Sakatlığını atlatan Ansu Fati de, ilk kez 10 numaralı formanın, Messi’nin emanetinin ağırlığının altından çıkmayı başararak Barça’yı galibiyete taşıdı. Celta’da da gidişat hiç iyi değil. Coudet, muhafazakar ve tercihleri çok eleştirilen bir isim. Mina’nın belinde ağrıları var ve durumu belirsiz. Aspas’ın bireysel çabalarıyla pozisyon kovalayacaklar. Skor üretme noktasında pek mahir bir ekip olmadıklarından gollü bir karşılaşma beklentim yok. Balaidos’ta gol miktarı 4’e ulaşmaz.
 

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