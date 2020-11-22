Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com'da

Günün En Çok Oynanan Maçları

Liverpool – Leicester City: Çifte Şans 1&0

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Premier Lig bülteninde bulunan Liverpool – Leicester City maçı oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i ev sahibi ekibin çifte şansına oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Van Dijk, Fabinho, Gomez, Henderson’un sakatlıkları derken Salah’ın corona olması Liverpool için kadro sıkıntısının tuzu biberi oldu. Kırmızıların bu sezon oynadığı 8 maçın 7’sinin KG VAR bittiğini hatırlatayım. Lider Leicester son oynadığı 3 lig 3 Avrupa maçını da kazandı. Milli ara olmasın isteyenlerin kesinlikle başnda gelirlerdi tercih şansları olsaydı. İdeal KG VAR ve korner maçı.

Trabzonspor – Erzurum BŞB : Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Türkiye Süper Ligi’nden Trabzonspor – Erzurum BŞB mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si ev sahibi ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Trabzonspor göreve Abdullah Avcı’yı getirdi. Son dönemde istenmeyen sonuçlar elde eden ekip bu maçta kazanarak iyi bir hava yakalamak istiyor. Güzel oranından ev sahibi galibiyeti değerlendirilebilir.

Inter - Torino: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Serie A’da oynanacak olan Inter – Torino mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si Inter galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İnter, olumsuz sonuçlara rağmen takımına güvenen bir teknik adama sahip. Conte, kuşkusuz bu ligin en değerli teknik adamı. Zaman içinde İnter’in düzlüğe çıkacağını görmek mümkün. Torino, vasat ve güven vermeyen bir yapıya sahip. İnter, daha önceki puan kayıplarından ders alarak Torino karşısında 3 puanı hanesine yazdıracaktır. Alternatif düşünenler 2,5 gol üstü bahsine yönelmeli.