Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com'da

Villareal Elche: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı İspanya La Liga bülteninde bulunan Villareal Elche mücadelesi oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %8’i ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Elche, La Liga’da 3 haftadır 1-1’lik skorlar ile sahadan beraberlik ile ayrılıyor. Villarreal ise 11 haftada topladığı 20 puan ile zirvenin sadece 4 puan gerisinde… Hafta içinde de lig mücadelesini düşünerek Sivasspor’a karşı birçok önemli, yıldız oyuncusunu dinlendirdiler. Villarreal kalite farkı ile kazanır diyorum.

Denizlispor - Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Denizlispor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u konuk ekip Fenerbahçe’nin sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Denizlispor son Başakşehir maçında 3-0’dan 3-3’le maça tutunmayı başarmıştı. Fenerbahçe açısından derbi sonrası galibiyet şart. Kolay bir maç olmayacaktır ancak Fenerbahçe kazanır.

Schalke 04 – Bayer Leverkusen: Toplam 2.5 Üst

Günün öne çıkan son karşılaşması Almanya Bundesliga’da oynanacak olan Schalke 04 – Bayer Leverkusen mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %73’ü mücadelenin ‘2.5 Üst’ seçeneğini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

Schalke'nin serisi devam ediyor. Seri 25 maça çıktı geçtiğimiz hafta ve umutlanmak yerine her hafta biraz umutsuzluğa kapılıyor. Gladbach maçının bir bölümünde gayet iyi oynadılar ama takım bir hatayla dağılıyor. Kadro dışı kalan oyuncular, giden yöneticiler ama sular durulmuyor. Böyle bir ortamda Leverkusen'le karşılaşmak kolay olmayacak Schalke için geçen hafta Hertha karşısında eksik olan oyuncular büyük oranda geri dönecek. Beklentim Leverkusen'in kazanması.