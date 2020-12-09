Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com'da

Real Madrid – Monchengladbach: Maç Sonucu 1

İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün en çok oynanan maçı Real Madrid – Monchengladbach karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Real Madrid'de Hazard, Valverde, Odegaard gibi son maçları kaçıran isimler yine yok fakat Ramos ile Carvajal'in maç kadrosunda olduğu açıklandı... M'Gladbach'ın son 3 resmi maçını kaçıran Elvedi deplasman kafilesine yer aldı. Hofmann sakat, Bensebaini belirsiz... İspanyollar 7, Almanlar 8 puanda. Inter, Shakhtar'ı yener de bu maç eşitlikle sonuçlanırsa ikili averaj nedeniyle Inter yine de devre dışı kalacak... İlk yarıda kontrol ön planda olabilir.

Göztepe – Alanyaspor: Maç Sonucu 2

Süper Lig erteleme maçında Göztepe ile Alanyaspor karşı karşıya gelirken bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin çoğunluğu konuk ekibin galibiyetine oynarken 2.5 gol üstü seçeneği de göze çarpan bir diğer bahis olarak öne çıkıyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Alanyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Başkent ekibi, lider Alanyaspor karşısında açık vermedi ve oyunu deyim yerinde ise kilitledi. Göztepe karşılaşmasında da benzer bir senaryo bekliyorum! Yani az gollü ve takım savunmasında başarılı olan Göztepe’nin kıran kırana bir 90 dakikaya imza atacağı görüşündeyim. Alanyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan cezası, kaptan Efecan ise karantina süreci devam ettiği için kadroda olmayacak.

Ajax – Atalanta: Maç Sonucu 1

Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Ajax – Atalanta mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si Hollanda ekibine oynuyor. Üyelerin %12’si ise 2.5 gol üzerine yönelmiş durumda.

Misli.com Yazarı Emrah Çetin’in Yorumu

Kazanan takım 2.sırayı alıp gruptan çıkacak. Beraberlik Atalanta'ya yarıyor. Atalanta'da Gollini ve Gosens'in dönmesi bekleniyor. Caldara ve Sam Lammers ise diğer eksikler. Ajax'ta ise Neres, Mazraoui ve Tagliafico ve Lassina Traore'nin problemleri var. Traore dışındakilerin maça yetişme ihtimali daha yüksek. Kudus ise kesin olarak yok. Atalanta son dönemde çok formsuz. Geçen sezon oynadıkları futboldan ve aldıkları sonuçtan uzaklar. Hatta geçen hafta Midtyjlland'ı yenememeleri bir kenara oynadıkları futbol da düşündürücüydü. Ajax'a kesinlikle galibiyet gerektiği için daha baskılı olacaklarını düşünüyorum. Geride kalan 6 maçta sırasıyla 9, 6, 12, 8, 14, 8 korner attılar. Atalanta'nın da bu istatistiklere 3-4 kornerle katkıda bulunacağını düşünüyor ve 9.5 korner üstü öneriyorum. Herhangi bir takımdan gelecek gol zaten maçtaki aksiyonları da arttıracaktır.