Günün En Çok Oynanan Maçları Misli.com'da

Lens - Lille: Maç Sonucu 2

İddaa programının Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Lens - Lille United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 yenen Lille, şampiyonluğa koşuyor. PSG, Monaco ve Lyon gibi devlerin arasından sıyrılıp mutlu sona ulaşmak onlar için rüya gibi. Burak Yılmaz, kimin gol attığı değil, şampiyonluk önemli açıklmasını yaptı. Lens'te ise hücumcu Gael Kakuta, Lille'e çelme takmak istediklerini ve PSG'yi şampiyon görmek istediğini söyledi. Son 11 lig maçını da karşılıklı golle tamamlayan Lens ofansif özelliğini PSG karşısında da sürdürdü ama 2-1 kaybetti. Şimdi Lille'i konuk edecekler. Üst üste 2 zorlu maç onları yıpratabilir. Ben formda oyunculara ve şampiyonluk motivasyonuna sahip Lille'e güveniyorum.

Akhisarspor - Ümraniyespor: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının TFF 1. Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Akhisarspor - Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Akhisar’ın ligden düşmesi kesinleşti. Ev sahibi ekipte stoper Göksu Mutlu cezalı. Play-Off yarışında geç kalan Ümraniye 5 maç sonra kaybetti, sahasında Altay’a penaltı golüyle 1-0 yenildi. Sağ bekleri Avdija Vrsajevic (1 gol) cezalı. Hedefsiz iki takımın maçında hayli yüksek orandan devrede 1.5 üstü riski alınır.

Boluspor – Eskişehirspor: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programında günün en çok tercih edilen son maçı TFF 1. Lig karşılaşması Boluspor - Eskişehirspor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Boluspor sahasındaki 4 maçlık mağlubiyet serisini noktalamak için oynayacak sezonun son maçını. Düşmesi haftalar önce kesinleşen Eskişehirspor 6 maçtır kaybediyor. Geçen hafta evlerinde öne geçtikleri mücadeleden Bursa’dan 5 gol yediler. Sağ bek Emir Yıldız cezalı. Yüksek orandan ilk yarı 1.5 üstü denenir.