Gururlandıran paylaşım! 'KRAL'

Lens karşısında attığı golle taraftarlarını ayağa kaldıran Burak Yılmaz için 'KRAL' paylaşımı geldi.

19 Ekim 2020 Pazartesi - 11:51 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 11:53
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Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Lens engelini 4-0'la geçerken Burak Yılmaz da golünü atmıştı
 
Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı mücadeleye 76. dakikada dahil oldu. Karşılaşmanın gol perdesini 11. dakikada Burak Yılmaz açarken, 76. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı oyuna girmesinden 3 dakika sonra perdeyi kapatan golü atarken skoru 4-0'a getirdi.
 
KRAL BURAK!
 
Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne de ısındı
 
Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.

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Etiketler: burak yılmaz lille lens
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