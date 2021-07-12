Gustavo'dan itiraf! 'Geçen sezon fazla gol yemiştik'

Yeni sezon öncesi Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de tecrübeli orta saha Luiz Gustavo önemli açıklamalarda bulundu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 14:16
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İşte Brezilyalı yıldızı Gustavo'nun yaptığı açıklamalar;
 
Kamp çok iyi geçiyor. Geçen seneden kalan hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz. Yeni hocamızla yeni bir felsefe... Herkes gerçekten çok konsantre, çok istekli. Buradaki üçüncü sezonum. Ben buraya sadece şampiyonluk hedefiyle geldim. Bu sene de benim için farklı olmayacak. Oyuncular olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Her şeyden önce kulüp gelir.
 
Hocamızla aynı dili konuşmaktan ziyade onun ne istediğini anlamamız önemli. Bize oynatmak istediği oyun sistemini anlıyoruz. Umarım sahada bunun karşılığını verebiliriz. Saçlarımı oğlum uzattığı için uzatmıştım. Oğlum saçlarını kestirince ben de kestirdim.
 
Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak geçen sezon fazla gol yemiştik. Öncelikle bunu düzeltmemiz gerekiyor. Geçen seneyi tek bir maçla özetleyemem, birçok kırılma anı vardı. Yeni hocamız mutlaka geçen sezonu çok iyi analiz edecektir ki aynı hataları tekrarlamayalım.
 
Futbolun güzelliği taraftarların bize yaşattığı duygular. Taraftarın olması bizi iyiye götüren unsurlardan biri olacaktır. Ben, mesleğimi yaparken her gün meslekteki son günümmüş gibi bakıyorum. Ben, işime aşığım. Hayatta elde ettiğim her şeyi futbola borçluyum. Futbola minnettarlık duyuyorum. Kendime çok iyi bakmaya çalışıyorum. Son güne kadar mücadele etmek istiyorum.
 
Sezon öncesi hazırlık dönemi çok iyi gidiyor. Herkes sorumluluğunu biliyor ve şampiyonluk istiyor. Sahada takım olabilirsek şampiyon olacağımızı biliyoruz.

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Etiketler: luiz gustavo fenerbahçe
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