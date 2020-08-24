Gustavo noktayı koydu: 'Şampiyon olmadan ayrılmayacağım'

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'dan ayrılık açıklaması geldi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 2:03
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Kulüp televizyonu FB TV'de açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Şampiyon olmadan Fenerbahçe'den
 
ayrılmayacağım" diyerek transfer iddialarına da nokta koydu.
 
Gustavo için Lyon Fenerbahçe'ye 7,5 milyon euroluk teklif yapmış, Fenerbahçe ise yıldız oyuncu için yaklaşık 10 milyon euro talep etmişti.
 
Gustavo'nun FB TV'deki açıklamaları şu şekilde: "Fenerbahçe taraftarının bana karşı olan sevgisinin farkındayım ve bu sevgiye karşılık vermeden, şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmüyorum. Geçen seneden farklı antrenmanlar yapıyoruz. Sıkı çalışıyoruz. Böyle devam edersek hocamızın istediği gibi bir takım çıkarabiliriz diye düşünüyorum.
 
Taraftarlarımızın benim hakkımda sosyal medyadaki güzel yorumlarını zaman zaman eşimden duyuyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de sahada % 100'ümü vererek onlara minnettarlığımı göstermeye çalışıyorum."

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