Güven Yalçın attı İtalya sallandı

Dün akşam Sivasspor maçında attığı jeneriklik golle dikkat çeken Güven Yalçın, İtalya'da gündem oldu.

03 Ekim 2021 Pazar - 13:43
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Beşiktaş’ta Sivasspor maçının yıldızı olan Güven Yalçın’ın Süper Lig’de şov yapması İtalya’da da yankı uyandırdı. 22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Lecce’de yarım sezon kiralık geçirmiş ancak sarı-kırmızılı forma ile fileleri havalandıramamıştı.  
 
Sivasspor karşısında attığı iki gol ve ilk golündeki müthiş vuruşu özellikle eski kulübüne yakın sitelerde büyük yankı uyandırdı. Pianete Lecce’de yayınlanan haberde, siyah-beyazlı santrforun attığı golün videosuna da yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:  
 
‘Voleyle müthiş bir gol attı’  
 
“Güven Yalçın’ı hatırlıyor musunuz? Lecce’de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Dün voleyle müthiş bir gol attı.” 
 
‘4 maçta 3 gol attı, formunun zirvesinde’  
 

Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun bu sezonki genel performansındaki yükselişe dikkat çeken bir haber yaptı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attığı belirtilen Güven Yalçın’ın formunun zirvesine çıktığına dikkat çekildi. (Skorer)

 

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Etiketler: güven yalçın beşiktaş
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