Güven Yalçın attı İtalya sallandı

‘Voleyle müthiş bir gol attı’

“Güven Yalçın’ı hatırlıyor musunuz? Lecce’de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Dün voleyle müthiş bir gol attı.”

‘4 maçta 3 gol attı, formunun zirvesinde’

Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun bu sezonki genel performansındaki yükselişe dikkat çeken bir haber yaptı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attığı belirtilen Güven Yalçın’ın formunun zirvesine çıktığına dikkat çekildi. (Skorer)