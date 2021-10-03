Güven Yalçın attı İtalya sallandı

03 Ekim 2021 Pazar - 13:43
Beşiktaş’ta Sivasspor
maçının yıldızı olan Güven Yalçın’ın Süper Lig’de şov yapması İtalya
’da da yankı uyandırdı. 22 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon Lecce’de yarım sezon kiralık geçirmiş ancak sarı-kırmızılı forma ile fileleri havalandıramamıştı.
Sivasspor karşısında attığı iki gol ve ilk golündeki müthiş vuruşu özellikle eski kulübüne yakın sitelerde büyük yankı uyandırdı. Pianete Lecce’de yayınlanan haber
de, siyah-beyazlı santrforun attığı golün videosuna da yer verildi ve şu ifadeler kullanıldı:
‘Voleyle müthiş bir gol attı’
“Güven Yalçın’ı hatırlıyor musunuz? Lecce’de kiralık oynamış, şöhreti kısa sürmüştü. İtalyan futboluna hiç adapte olamamıştı. Dün voleyle müthiş bir gol attı.”
‘4 maçta 3 gol attı, formunun zirvesinde’
Calcio Lecce internet sitesi ise oyuncunun bu sezonki genel performansındaki yükselişe dikkat çeken bir haber yaptı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol attığı belirtilen Güven Yalçın’ın formunun zirvesine çıktığına dikkat çekildi. (Skorer)