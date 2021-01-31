Güven Yalçın'ın yeni adresi Lecce oluyor

31 Ocak 2021 Pazar - 9:32
Ara transfer döneminde Everton
'dan eski oyuncusu Cenk Tosun
'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş
, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.
Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya
Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.
Güven Yalçın'a Portekiz
liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.