Güven Yalçın'ın yeni adresi Lecce oluyor

Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın Lecce'ye gidiyor.

31 Ocak 2021 Pazar - 9:32
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Ara transfer döneminde Everton'dan eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.
 
Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.
 
Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.

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Etiketler: güven yalçın lecce beşiktaş
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