Güven Yalçın piyangosu! 3,5 milyon euro'luk teklif yaptılar

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin'in arkasında arkasında kalan Güven Yalçın için 3,5 milyon euro teklif ettiler.

24 Ocak 2021 Pazar - 12:04
İLGİLİ HABERLER
Aboubakar ve Larin sesi getirdi! Tek rakipleri Son & Kane Ahmet Nur Çebi açıkladı! '450 bin dolar...' Lens'e Süper Lig ekibinden teklif Hulk transferinde son dakika! 500 bin euro... Beşiktaş'tan ayrılık! Ümraniyespor'a gidiyor

Beşiktaş’ın genç yeteneği Güven Yalçın, bu sezon hücum hattında Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’in yakaladığı uyum sonrasında geri planda kalmıştı. Süper Lig’de yoluna dolu dizgin devam eden takımda sadece 3’ü ilk 11’de olmak üzere toplamda 13 mücadelede süre alıp 1 gol kaydeden 22 yaşındaki futbolcu için kulübe teklif yağıyor. U21 Milli Takımımız’ın da formasını giyen Güven için son olarak bir Fransız kulübünün 3.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
 
İlk etapta Güven’i kadrosunda tutmayı planlayan yönetim, teklifi yarın maçın ardından değerlendirecek. Öte yandan hem takımda forma şansı bulamaması hem de sezonluk 100 bin Euro kazanması sebebiyle Güven’in, ayrılığa sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: güven yalçın beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Merakla bekleniyordu! İşte Mesut Özil'in çıkacağı ilk maç Merakla bekleniyordu! İşte Mesut Özil'in çıkacağı ilk maç
Fenerbahçe'ye imza atmadı Avrupa devine transfer oldu! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımıFenerbahçe'ye imza atmadı Avrupa devine transfer oldu! İşte Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı Dorukhan Toköz Fenerbahçe'de! İşte imza atacağı tarihDorukhan Toköz Fenerbahçe'de! İşte imza atacağı tarih Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Bir yıldız 'Ben ülkeme döneceğim' dediFenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Bir yıldız 'Ben ülkeme döneceğim' dedi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.