Güven Yalçın resmen Lecce'de

Beşiktaş'tan Lecce'ye transfer olan Güven Yalçın, sarı kırmızılı atkıyla poz verdi.

01 Şubat 2021 Pazartesi - 13:46 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 15:58
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Siyah-beyazlı ekibin Cenk Tosun transferinden sonra Lecce'ye kiralık gitmesine izin verilen Güven Yalçın, İtalya'ya gitti.
 
Beşiktaş, Güven Yalçın'ın Serie A ekiplerinden Lecce'ye kiralandığını duyurdu.
 
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
 
Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın’ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
 
Güven Yalçın’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
 
5 milyon euro satın alma opsiyon + % 20 pay
 
Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de Beşiktaş'a verecek.

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Etiketler: güven yalçın lecce
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