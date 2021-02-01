Güven Yalçın resmen Lecce'de

01 Şubat 2021 Pazartesi - 13:46
| Son Güncelleme : 01 02 2021 - 15:58
Siyah-beyazlı ekibin Cenk Tosun
transferinden sonra Lecce'ye kiralık gitmesine izin verilen Güven Yalçın, İtalya
'ya gitti.
Beşiktaş, Güven Yalçın'ın Serie A ekiplerinden Lecce'ye kiralandığını duyurdu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın’ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Güven Yalçın’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
5 milyon euro satın alma opsiyon + % 20 pay
Bugün sağlık
kontrolünden geçecek olan 1999 doğumlu golcü oyuncunun Lecce'ye satın alma opsiyonunun 5 milyon euro olduğu belirtildi. Ayrıca Lecce, Güven'in satarsa bonservisinin %20'sini de Beşiktaş
'a verecek.