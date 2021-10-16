GZT Giresunspor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi

16 Ekim 2021 Cumartesi - 17:15
İLGİLİ HABERLER
Oğulcan Çağlayan'dan Rizespor'a gönderme Göztepe: 0 - GZT Giresunspor: 1 İrfan Can Eğribayat açıkladı: Zeminle alakalı Doğaç'ın gözü U19 Milli Takımı kalesinde Emre Belözoğlu'ndan flaş Ç.Rizespor açıklaması! Tahir Kıran 2 gün önce...

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, konuk  ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
 
2. dakikada Çaykur Rizespor atağında Cemali Serter, defans  oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına girdi. Yerden Bolesei'ye topu aktardı. Bu  oyuncunun vuruşunda kaleye yönlenen topa Perez son anda ayak koydu ve meşin  yuvarlağı GZT Giresunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.
 
21. dakikada Emre Taşdemir'in GZT Giresunspor yarı sahasından uzun  pasına Umut Nayır hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Holmen ile mücadele eden  Umut Nayır'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, Umut Nayır'ın, Holmen'e  faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
 
33. dakikada Süleymanov ceza sahasına yaptığı ortada Emre Taşdemir boş  pozisyonda arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun gelişine vurduğu top direğin  üstünden az farkla auta gitti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
 
62. dakikada GZT Giresunspor öne geçti. Ceza sahasına giren  Diabate'nin yerden çıkardığı top, Selim Ay'ın ters vuruşuyla ağlarla buluştu.1-0
 
75. dakikada Pelupessy'nin ara pasında Diabate ceza sahası içerisinde  topla buluştu. Bu oyuncunun yerden verdiği pasta Sankhare'nin gelişine vurduğu  top yandan auta gitti.
 
79. dakikada GZT Giresunspor kontra atağında Sergio, rakip orta  sahadan aldığı topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya  kalan bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta gitti.
 
87. dakikada Zeki Yavru'nun Çaykur Rizespor defansının arkasına attığı  uzun topta Balde, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun  vuruşunu Gökhan Akkan iki hamlede kontrol etti.
 
90. dakikada Diabate'nin ceza sahasının çaprazından sert şutunda top  yan direkten döndü.
 
90 4. dakikada Champness, Çaykur Rizespor defanstan çıkarken kaptığı  topla ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan Akkan'ı geçen Champness, topu boş kaleye  gönderdi. 2-0
 
Karşılaşma 2-0 GZT Giresunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
Stat: Çotanak Spor Kompleksi 
 
Hakemler: Erkan Özdamar, Candaş Erbil, Hakan Karabalcık
 
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Emre Taşdemir (Dk. 67  Aziz Eraltay), Perez, Flavio, Traore (Dk. 67 Sankhare), Sergio (Dk. 82  Champness), Diabate, Süleymanov (Dk. 74 Pelupessy), Umut Nayır (Dk. 82 Balde)
 
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Boyd, Selim Ay, Holmen, Cumali Sertel,  Dabo (Dk. 82 Alper Potuk), Dokovic (Dk. 70 Fabricio Jesus), Boldrin, Sabo (Dk. 70  Deniz Hümmet), Aminu Umar (Dk. 82 Eren Karadağ), Bolesei
 
Gol: Dk. 62 Selim Ay (kendi kalesine), Dk. 90 4 Champness (GZT  Giresunspor)
 
Kırmızı Kart: Dk. 12 Boyd (Çaykur Rizespor)
 
Sarı Kart: Dk. 41 Traore, Dk. 63 Diarra, Dk. 86 Sankhare (GZT  Giresunspor)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Giresunspor Rizespor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Feyyaz Uçar Volkan Demirel'i canlı yayında uyardı: Bir daha sakın 'Emre' deme Feyyaz Uçar Volkan Demirel'i canlı yayında uyardı: Bir daha sakın 'Emre' deme
Ersin Destanoğlu tarihe geçti! Beşiktaş'ın genç kalecisi dünyanın zirvesindeErsin Destanoğlu tarihe geçti! Beşiktaş'ın genç kalecisi dünyanın zirvesinde Başakşehir - Beşiktaş maçı sonrası flaş iddia! 'Beşiktaş daha çok puan kaybeder...'Başakşehir - Beşiktaş maçı sonrası flaş iddia! 'Beşiktaş daha çok puan kaybeder...' Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için Pereira kararını verdiTrabzonspor - Fenerbahçe maçı için Pereira kararını verdi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.