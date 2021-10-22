Haaland için 75 milyon euro bonservis 35 m.euro maaş!

B.Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland için dev kulüpler 75 milyon euro bonservis, 35 milyon euro maaşı gözden çıkardılar.

22 Ekim 2021 Cuma - 15:00
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Chelsea, Norveç'in genç yıldızı Erling Haaland için Dortmund ile masaya oturacak.
 
Başta Manchester United olmak üzere Chelsea, Manchester City, Real Madrid, PSG ve Bayern Münih'in de oyuncuyu yakından takip ettiği gündemdeki sıcaklığını koruyor.
 
DORTMUND'A 75, MAAŞI 35!
 
Borussia Dortmund'un yıldız forvetinin önümüzdeki yaz serbest kalma maddesi olması nedeniyle, Haaland'ın yaklaşık 75 milyon euro karşılığında transfer edilmesi bekleniyor.
 
ESPN'nin haberine göre Haaland'ı isteyen takımların; başarılı forvetin menajeri Mino Raiola'nın istediği yıllık 35 milyon euroluk maaş talebini karşılaması gerekiyor.
 
MANCHESTER UNITED PEŞİNDE
 
Manchester United'ın geçen sezon Haaland ile imzaya çok yakın olduğu ortaya çıkarken, temasların devam ettiği öğrenildi.
 
Haaland ile Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Norveç temsilcisi Molde'de beraber çalışma şansı bulmuştu. Genç forvetin Dortmund'dan ayrılmak için rekor bir maaş talep ettiğini öğrenen Manchester United'ın, buna rağmen transferle ilgileneceği belirtildi.
 
CHELSEA DE İSTİYOR!
 
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Chelsea'nin de Haaland'a transfer teklifi yapmak için hazırlandığı konuşuluyor.
 
Öte yandan Alman gazetesi Bild, geçtiğimiz haftalarda Chelsea'de Erling Haaland'ın her gün konuşulduğunu söyleyen Thomas Tuchel'in bu açıklamasının, Dortmund taraftarlarınca hoş karşılanmadığını belirtti. Ancak Haaland'ın serbest kalma maddesinin, Dortmund cephesini bir hayli zorlayacağı vurgulandı.
 
Haaland, Dortmund'daki 69 resmi maçta 70 gol katkısında bulundu. Norveçli forvet böylelikle dünya devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. (Sporx)

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Etiketler: haaland
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