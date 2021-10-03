Haaland ve Sörlotht'tan sonra bir sakatlık daha

Norveç Milli Takımı'nda Haaland ve Sörloth'tan sonra Joshua King de sakatlandı.

03 Ekim 2021 Pazar - 13:22
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç'te sakatlık sorunları büyüyor. Alexander Sörloth'tan faydalanamayacak Norveç'te Erling Haaland'ın da oynaması zor gözükürken şimdi ise bir başka forvet Joshua King sakatlandı.
 
Premier Lig'de Watford formasıyla Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı. King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak.
 
Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor.
 
NORVEÇ'İN HAALAND UMUDU
 
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyeceğini açıklasa da Norveç tarafında girişimler sürüyor.
 
Norveç Milli Takımı, Haaland'ı Türkiye maçında kullanmak adına Dortmund ile görüşmeler yaptı.
 
Haaland ve Joshua King'in kadrodan çıkarılması durumunda ise Veton Berisha ve Kristian Thorstvedt, takımdaki mevcut hücum oyuncuları olarak göze çarpıyor.

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Etiketler: Joshua King norveç
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