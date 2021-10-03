Haaland ve Sörlotht'tan sonra bir sakatlık daha

Premier Lig'de Watford formasıyla Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı. King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün netlik kazanacak.

Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor.

NORVEÇ'İN HAALAND UMUDU

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyeceğini açıklasa da Norveç tarafında girişimler sürüyor.

Norveç Milli Takımı, Haaland'ı Türkiye maçında kullanmak adına Dortmund ile görüşmeler yaptı.

Haaland ve Joshua King'in kadrodan çıkarılması durumunda ise Veton Berisha ve Kristian Thorstvedt, takımdaki mevcut hücum oyuncuları olarak göze çarpıyor.