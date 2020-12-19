Haftalar sonra açıkladı! 'Abdullah Avcı'ya yakışan...'

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Pandemi çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Hem iletişim hem de ekonomik anlamda... Bununla da mücadele edeceğiz. Yönetim kurulu ekibimden çok memnunum, çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Birkaç yöneticimiz Kovid-19'a yakalandı, bir yönetim kurulu üyemiz hastanede. Babasını bile kaybeden bir arkadaşımız var. Pandemide verdiğimiz bu mücadele saygıyla karşılanmalı, takdir edilmeli.

Aidatları başkaları tarafından yatırılan genel kurul üyelerine bunun tüzük olarak doğru olmadığını bildireceğiz. İyi niyetli olan genel kurulu üyeleri bunu yapmasınlar. Art ık bu kaos bitsin, bunu yapmasınlar. Eski başkanlar, başkaları için aidat yatırma olayını bıraksınlar.

TFF DESTEK OLMADI

TFF, kulüplere pandemi döneminde destek olamamıştır. Bunu yüzlerine de söyledim, zerre kadar kulüplerin yanında olmadılar. UEFA ve FIFA'daki haksız fesih olaylarında bile devreye girmediler.

UEFA'NIN YASAĞINA SEVİNİYORLAR

UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var. Dükkan kapalı, herkes evinde, futbolcu UEFA'ya gidiyor ve parasını alıyor! Zaten bizden sonra 4'e 1'e oynuyor, UEFA'nın başta bunu sorgulaması lazım. Milletin sahip çıkmadığı ortamda, bize sahip çıkacak tek yer Beşiktaş taraftarı ve genel kurul üyeleridir. Aklına ve tecrübesine ihtiyacımız olan Divan Kurulu'dur. Bu saldıranlar, %5'lik kesim, %95'lik kesim ise bunlarla uğraşmıyor. Bu %5, zaten başkalarının parasıyla aidat yatıranlar.

YAYINCI KURULUŞ BU TALEPLERİNDEN VAZGEÇMELİ

Kulüpler Birliği, kulüplerin birbirleriyle mücadele ettiği yer haline gelmiş. Dilerim bu düzelir. Umarım haklarımızı ve hukukumuzu beraber koruyabiliriz. Futbolcuya pandemi yok, kimseye pandemi yok, sadece kulüplere var! Yayıncı kuruluş indirim istiyor ama biz doğru bulmuyoruz. Onların düşüncesine yaklaşmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Umarım bu anlaşmazlık biter. Yayıncı kuruluş bizi aşan taleplerinden vazgeçmeli.

SÜREKLİ PARA VER DENİYOR

Bize sürekli 'Para ver' deniyor. Beyler, bize 'Ver' demeyi bırakın, 'Para vermeden yönetin' deyin. Bizim para vermemiz sadece günün keyfinizi yaşamanızı sağlar. Bu sözlerin faydası yok. Bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bizi yormaktan vazgeçin. Bankalar Birliği ile yeni anlaşma yapıyoruz. İstediklerimizin çoğunu alamayabiliriz ama eski anlaşmadan çok daha iyi anlaşma olacak. Biraz olsun nefes alabileceğiz.