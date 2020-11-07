Haftanın en değerli oyuncusu Rodrigue Beaubois oldu

THY Euroleague'de 7. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Anadolu Efes'in evinde Maccabi Tel Aviv'i 91-89'luk skorla yendiği maçta 36 verimlilik puanı ile oynayan Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois seçildi.

07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:29
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THY Euroleague’de 7. hafta tamamlandı. Bu haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois seçildi. 32 yaşındaki basketbolcu, Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 91-89 mağlup ettiği mücadelede 23 sayı, 7 asist, 3 top çalma, 2 ribaund ve 2 blok ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Beaubois, 36 verimlilik puanı aldı.
 
Rodrigue Beaubois ayrıca maçın son saniyesinde Scottie Wilbekin'in 3 sayılık atışında şutunu bloklayarak olası bir mağlubiyeti önledi.

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Etiketler: Rodrigue Beaubois Anadolu Efes
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