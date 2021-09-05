Hagi açıkladı! 'Cicaldau ve Morutan...'

Galatasaray'ın iki yeni Rumen futbolcu hakkında da konuşan Hagi "Olimpiu Morutan'ın çok yetenekli, önü açık. Buraya adapte olması lazım. Biraz sabır lazım. Alexandru Cicaldau da iyi oyuncu, kendilerini iki haftada gösterdiler. Bu formayı hak ettiklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.