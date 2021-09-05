Hagi açıkladı! 'Cicaldau ve Morutan...'

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Hagi yeni transferler Morutan ve Cicaldau hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

05 Eylül 2021 Pazar - 13:14
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Forul Constanta Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
 
Karşılaşmayı değerlendiren Hagi "İyi bir maç oldu. Her iki takım için de güzel bir idman oldu. Yolun başındayız, yeni bir takım yapıyoruz. Tecrübe kazanıyoruz. Daha çok çalışmamız lazım. Çok gencimiz var, 10 tanesi milli takımlarda. Romanya'nın en iyi akademisine sahibiz, gurur duyuyoruz. Gençlere yatırım yapıyoruz. Tecrübeli futbolcular da kullanıyoruz ama yatırımımız gençlere." dedi.
 
Galatasaray'ın iki yeni Rumen futbolcu hakkında da konuşan Hagi "Olimpiu Morutan'ın çok yetenekli, önü açık. Buraya adapte olması lazım. Biraz sabır lazım. Alexandru Cicaldau da iyi oyuncu, kendilerini iki haftada gösterdiler. Bu formayı hak ettiklerini gösterdiler." ifadelerini kullandı.

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Etiketler: hagi cicaldau morutan galatasaray
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