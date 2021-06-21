Hakan Çalhanoğlu artık İnter'de!

Milan ile kontratı sona eren milli yıldız Hakan Çalhanoğlu son şampiyon İnter'e imzayı attı.

21 Haziran 2021 Pazartesi - 9:56
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. Milan ile sözleşmesi sona eren ve Milano ekibiyle anlaşamayan Hakan, Serie A'da kaldı. İsmi birçok Avrupa deviyle anılan 27 yaşındaki orta saha, Inter ile anlaşmaya vardı.
 
Tarafların kesin olarak anlaşmaya vardığı ve Hakan'ın kısa süre içerisinde resmen imza atacağı, Inter'in kadrosuna katılacağı öğrenildi.
 
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da oynadığı 33 maçta 4 gol attı ve 10 asist yaptı. Milli futbolcu tüm kulvarlarda ise 43 maçta 9 gol, 12 asistle skora katkı sağladı.
 
Birçok talibi vardı
 
Bilindiği üzere Katar'dan Al Duhail, İngiltere'den Arsenal-Manchester United ve İtalya'dan Juventus, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

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Etiketler: hakan çalhanoğlu inter
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