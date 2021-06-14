Hakan Çalhanoğlu Atletico Madrid'e gidiyor

Milli takımın yıldız futbolcularından Hakan Çalhanoğlu Atletico Madrid ile anlaşmak üzere.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 8:16
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A Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele eden Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezondaki adresi merak ediliyor.
 
Milan ile henüz sözleşmesini yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın transfer gözdeleri arasında yer alıyor. Özellikle Juventus ile anılan Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid devreye girdi.
 
Marca'nın haberine göre; Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu için teklifte bulundu. sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun kararı merak ediliyor.
 
MİLAN'DAN 5 MİLYON EURO İSTEDİ
 
Milan'da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden yeni kontrat için 5 milyon euro istedi. Milan şu ana kadar 4 milyon euro'ya kadar yükselirken Atletico Madrid ise oyuncuya yıllık 3 milyon euro net ve 3 milyon euro bonus teklif etti. EURO 2020 nedeniyle milli yıldızın geleceği turnuva sonuna kalabilir.

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Etiketler: hakan çalhanoğlu atletico madrid
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