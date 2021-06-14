Hakan Çalhanoğlu Atletico Madrid'e gidiyor

A Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele eden Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezondaki adresi merak ediliyor.

Milan ile henüz sözleşmesini yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu, Avrupa 'nın transfer gözdeleri arasında yer alıyor. Özellikle Juventus ile anılan Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid devreye girdi.

Marca'nın haberine göre; Atletico Madrid , Hakan Çalhanoğlu için teklifte bulundu. sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu'nun kararı merak ediliyor.

MİLAN'DAN 5 MİLYON EURO İSTEDİ

