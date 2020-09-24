Hakan Çalhanoğlu coştu, Milan tura koştu: 3-2

UEFA Avrupa Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu fırtınası esti... Zlatan Ibrahimovic'in yokluğunda Milan 'ı sırtlayan isim A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Bodo Gmlit'i konuk eden Milan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın 15. dakikasında 1-0 geri düşen Milan, milli yıldız Hakan'ı füzesiyle geri düştükten 1 dakika sonra skoru eşitlemeyi başardı.

32. Dakika'da Lorenzo Colombo'nun attığı, asisti Hakan'ın yaptığı golle Milan 2-1, bu golden yaklaşık yarım saat sonra Hakan tekrar sahneye çıktı.

Konuk ekip 55. dakikada farkı 1'e indirip tur için umutlansa da maçın geri kalan bölümünde gol gelmeyince Milan, 3-2 galibiyetle Play-Off turuna adını yazdırdı.

26 yaşındaki Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 2 gol bir asistlik performansla Avrupa Ligi'nde gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken maçın da yıldızı olmayı başardı.