Hakan Çalhanoğlu coştu, Milan tura koştu: 3-2

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Milan, Bodo Glimt'i 3-2 yenerek Play-Off turuna yükseldi.

24 Eylül 2020 Perşembe - 23:57
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu fırtınası esti... Zlatan Ibrahimovic'in yokluğunda Milan'ı sırtlayan isim A Milli Takım'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu oldu.
 
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Bodo Gmlit'i konuk eden Milan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
 
Maçın 15. dakikasında 1-0 geri düşen Milan, milli yıldız Hakan'ı füzesiyle geri düştükten 1 dakika sonra skoru eşitlemeyi başardı.
 
32. Dakika'da Lorenzo Colombo'nun attığı, asisti Hakan'ın yaptığı golle Milan 2-1, bu golden yaklaşık yarım saat sonra Hakan tekrar sahneye çıktı.
 
Konuk ekip 55. dakikada farkı 1'e indirip tur için umutlansa da maçın geri kalan bölümünde gol gelmeyince Milan, 3-2 galibiyetle Play-Off turuna adını yazdırdı.
 
26 yaşındaki Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, 2 gol bir asistlik performansla Avrupa Ligi'nde gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken maçın da yıldızı olmayı başardı.

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