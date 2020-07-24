Hakan Çalhanoğlu depremi!

Milan formasıyla pandemi dönemi sonrası çıktığı 9 maçta 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyerek fırtına gibi esen Hakan Çalhanoğlu hakkında gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. Milli futbolcunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Milan o ekibinden ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Çizme'nin ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre 26 yaşındaki sol açık, Milan ile kontratını yenilemeye yanaşmazken Bundesliga'ya geri dönmeyi kafasına koydu. Haberde Hakan'ın yeni rotasının ise RB Leipzig ve Hertha Berlin olabileceği ifade edildi.

Üç sezondur Milan forması giyen yıldız isim, bu sezon forma şansı bulduğu 35 maçta 9 gol ve 8 asist kaydetti. Çalhanoğlu'nun güncel piyasa değeri ise 14,5 milyon euro olarak gösteriliyor.