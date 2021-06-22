Hakan Çalhanoğlu Inter'e imza attı. 2 ayrı sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 30 Haziran 2024'e kadar kendisini Interli yapan sözleşmeye imza attı. Milli futbolcu Inter'de yıllık 5 milyon euro kazanacak.Milan ile olan sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek. Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili Milan Başkanı Paolo Scaroni'den de açıklama geldi. 27 yaşındaki futbolcuya tüm camianın saygı duyduğunu söyleyen Paolo Scaroni, mili futbolcuya başarılar diledi.

"Kendi limitlerimiz ölçüsünde elimizden gelen en iyi teklifi sunduk. ancak Hakan başka bir kulübü tercih etti."