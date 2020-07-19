Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı sallıyor!

Milan forması giyen Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu. 22 Haziran'dan bu yana Milan ile 8 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda 4 gol atıp 5 asist yaptı ve 9 gole doğrudan katkı sağladı.

19 Temmuz 2020 Pazar - 10:17
İLGİLİ HABERLER
Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı! Felipe Melo'dan Selçuk İnan paylaşımı! Rıza Çalımbay açıkladı! 3 büyüklere gidiyorlar... Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 Selçuk İnan profesyonel kariyerini sonlandırdı

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu pandemi nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da adeta coştu. Milan forması altında 22 Haziran 2020'den bu yana toplam 8 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda 4 gol atıp 5 asist yaptı ve 9 gole doğrudan katkı sağladı. Son olarak Bologna maçında bir gol bir asist yapan Hakan sezon genelinde 7 gol 6 asist yapmış oldu.
 
Hakan Çalhanoğlu geçen sezonun tamamında 5 gol 9 asist ile 14 gol katkısı yaparken bu sezon tüm maçlarda 9 gol 6 asist ile 15 gol katkısına ulaşmış oldu. (Fanatik)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu italya milan
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da yeni dönem başlıyor! Terim resmen açıkladı... Galatasaray'da yeni dönem başlıyor! Terim resmen açıkladı...
Vedat Muriqi transferi için derbiyi izlemeye geliyorlar!Vedat Muriqi transferi için derbiyi izlemeye geliyorlar! NBA'de skandal! 'Evet oraya çağırıldım...'NBA'de skandal! 'Evet oraya çağırıldım...' Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması!Fatih Terim'den flaş Arda Turan açıklaması!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.