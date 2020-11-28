Hakan Çalhanoğlu, Manchester United yolunda

Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu için birçok önemli takım devreye girerken yeni rotasının İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United olduğu aktarıldı.

28 Kasım 2020 Cumartesi - 12:45
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sezona oldukça iyi bir giriş yapan Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan devi ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi noktasında Manchester United öne çıkıyor. 
 
United için Juventus'u reddetti!
Sport Bild muhabiri Christian Falk, Hakan Çalhanoğlu'nun Manchester United'a transferinin çok yakın olduğunu aktardı. Stretford Paddock Podcast'e konuşan Falk, "Çıkan haberler doğru ve bence Manchester United'a transferi gerçekleşecek. Geçtiğimiz yaz zaten menajeriyle görüşmeler olmuştu. Biliyor musunuz geçen yaz Juventus onunla ilgilendi ve 'hayır' dedi. Çünkü Manchester United ile anlaşmak istiyordu. Bu yaz serbest bir oyuncu olacak ve bu yüzden bu transfer son derece olası" ifadelerini kullandı. 
 

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Etiketler: Milan Hakan Çalhanoğlu Manchester United juventus
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