Hakan Çalhanoğlu Milan'ı ipten aldı! Tur penaltılarla geldi...

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Milan, normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta deplasmanda Rio Ave'ye penaltılarda 9-8 üstünlük sağlayarak adını gruplara yazdırdı.

02 Ekim 2020 Cuma - 8:03
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ı yıkan gerçek! 54 milyon... Fatih Terim patladı: Gitmek isteyen kim varsa... Galatasaray maçı sonrası Rangers'tan olay paylaşım! Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, İstanbul'a geldi Beşiktaş'tan Bruma hamlesi! Transfer görüşmeleri başladı

Rio Ave ile Milan, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılarla kazanan Milan adını gruplara yazdırdı.
 
Milan'ın ilk golünü 51. dakikada Alexis Saelemaekers attı. Rio Ave 72. dakikada Chico Geraldes ile eşitliği buldu. Normal süre bu sonuçla bitti. Uzatmanın hemen başında Gelson Dala ile golü bulan Rio Ave, gruplara çok yaklaşmıştı ancak Hakan Çalhanoğlu izin vermedi. 120. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen milli futbolcu skoru 2-2 yaptı ve maç penaltılara gitti.
 
Penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük sağlayan Milan adını gruplara yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu penaltılarda da topu ağlara göndermeyi başardı.
 
Rio Ave, 3. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş'ı penaltılar sonucu elemişti.
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Hakan Çalhanoğlu Milan tur
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da Rangers şoku sonrası ayrılık! Son maçı... Galatasaray'da Rangers şoku sonrası ayrılık! Son maçı...
Galatasaray'da Rangers şokunun ardından flaş sözler! Galatasaray'da Rangers şokunun ardından flaş sözler! " Galatasaray-Rangers maçına damga vuran o an! Fatih Terim ile Steven Gerrard tartıştıGalatasaray-Rangers maçına damga vuran o an! Fatih Terim ile Steven Gerrard tartıştı Galatasaray'da Fatih Terim bir ilki yaşadı! Rangers maçında...Galatasaray'da Fatih Terim bir ilki yaşadı! Rangers maçında...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.