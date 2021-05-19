Hakan Çalhanoğlu'na 32 milyon euro maaş

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Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan A Milli yıldızımızın takımdaki geleceği belirsizliğini korurken teklifler gelmeye başladı. Avrupa ekiplerinin gözdesi konumunda bulunan yıldız orta sahaya Katar Ligi'nden astronomik bir teklif geldiği iddia edildi.

Sky Sport'un haberine göre; Al Duhail, Hakan Çalhanoğlu'na toplamda 32 milyon euro net maaş olmak üzere 3 yıllık sözleşme teklif etti. Çalhanoğlu'nun tercihini Avrupa takımlarından yana kullanmak istediği ifade edildi.