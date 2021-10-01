Hakan Çalhanoğlu'na büyük tepki!

"KESİNLİKLE DAHA İYİSİNİ BEKLİYORDUK"



'ERIKSEN'İ MUMLA ARIYORLAR'



Hakan Çalhanoğlu'nun kalitesinden şüphe olmadığı ancak Christian Eriksen'in yerine transfer edilen oyuncudan daha fazla etki beklendiğinden bahsedilen haber de Çalhanoğlu'nun Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 7 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilediğinden söz edildi.