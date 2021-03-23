Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Spor 'a yaptığı açıklamada "Hollanda maçı çok önemli. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. EURO 2020 Elemeleri'ni unutup, bu maçlara okdalanacağız. Çok istekliyiz ve umarım isteklerimizi yerine getiririz." dedi.

"Aslan dövmesi yaptırdın, Galatasaray'a bir gün gelecek misin?" sorusunu da yanıtlayan Halkan Çalhanoğlu "İnşallah bir gün Galatasaray olur. Aslan'ı seviyorum bu yüzden dövmesini yaptırdım. Bir küçük aslan dövmesi de yaptırdım çünkü oğlum olacak. Galatasaray'ı da sevdiğim için aslan dövmesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.

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