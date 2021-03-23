Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması

Sezon sonunda Milan'la sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a göz kırpıyor.

23 Mart 2021 Salı - 7:34
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Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada "Hollanda maçı çok önemli. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. EURO 2020 Elemeleri'ni unutup, bu maçlara okdalanacağız. Çok istekliyiz ve umarım isteklerimizi yerine getiririz." dedi.
 
ÇALHANOĞLU: "İNŞALLAH GALATASARAY"
 
"Aslan dövmesi yaptırdın, Galatasaray'a bir gün gelecek misin?" sorusunu da yanıtlayan Halkan Çalhanoğlu "İnşallah bir gün Galatasaray olur. Aslan'ı seviyorum bu yüzden dövmesini yaptırdım. Bir küçük aslan dövmesi de yaptırdım çünkü oğlum olacak. Galatasaray'ı da sevdiğim için aslan dövmesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.
 
MERİH DEMİRAL'IN AÇIKLAMASI
 
Merih Demiral ise "Çok önemli maçlarımız var. Hollanda ile iyi başlamak istiyoruz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

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Etiketler: hakan çalhanoğlu galatasaray milan
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