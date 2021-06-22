Hakan Çalhanoğlu'nun kontratı dikkat çekti!

İnter'le anlaşmaya varan Hakan Çalhanoğlu Serie A devinden yıllık 5 milyon euro maaş alacak.

22 Haziran 2021 Salı - 13:27
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Milan ile sözleşmesi bitmesinin ardından Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nun yeni takımından kazanacağı ücret belli oldu. İtalyan basınına göre yıldız futbolcu yıllık 5 milyon euro net artı bonus alacak.  
 
Forma numarası 10 değil 
 
Kırmızı siyahlılarda 10 numaralı formayı giyen oyuncu yeni takımında ise yeni bir forma numarasına sahip olacak. Çalhanoğlu’nun 11 numara ile 21 numara arasında bir tercihte bulunacağı belirtildi. Inter’de 10 numarayı Arjantinli Martinez giyiyor.  
 
Milan son bir hamle yaptı  
 
Öte yandan geçen sezona damga vuran futbolcuyu kadrosunda tutmak üzere Milan’dan son bir hamle geldiği ortaya çıktı. Kırmızı-siyahlıların buna karşın bu girişiminden sonuç alamadığı bildirildi. Teknik direktör Pioli’nin, planlarının bir parçası olan futbolcuyu kaybetmekten dolayı şikayetçi olduğu aktarıldı.
 
Sağlık kontrolünden geçti 
 
EURO 2020 kadrosunda bulunduğu Türkiye A Milli Takımı kafilesinden dün ayrılan ve Bakü'den Milano'ya uçan Hakan Çalhanoğlu, bugün yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçti. Humanitas di Rozzano kliniğine oyuncu sabah saatlerinde geldi.  

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Etiketler: hakan çalhanoğlu inter
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