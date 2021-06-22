Hakan Çalhanoğlu'nun kontratı dikkat çekti!

Milan ile sözleşmesi bitmesinin ardından Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nun yeni takımından kazanacağı ücret belli oldu. İtalyan basınına göre yıldız futbolcu yıllık 5 milyon euro net artı bonus alacak.

Forma numarası 10 değil

Kırmızı siyahlılarda 10 numaralı formayı giyen oyuncu yeni takımında ise yeni bir forma numarasına sahip olacak. Çalhanoğlu’nun 11 numara ile 21 numara arasında bir tercihte bulunacağı belirtildi. Inter’de 10 numarayı Arjantinli Martinez giyiyor.

Milan son bir hamle yaptı

Öte yandan geçen sezona damga vuran futbolcuyu kadrosunda tutmak üzere Milan ’dan son bir hamle geldiği ortaya çıktı. Kırmızı-siyahlıların buna karşın bu girişiminden sonuç alamadığı bildirildi. Teknik direktör Pioli’nin, planlarının bir parçası olan futbolcuyu kaybetmekten dolayı şikayetçi olduğu aktarıldı.

Sağlık kontrolünden geçti