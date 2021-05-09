Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı Liverpool oluyor

Milan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Hakan Çalhanoğlu Liverpool'a transfer oluyor.

09 Mayıs 2021 Pazar - 17:11
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Avrupa kulüplerinin gözde isimlerinden biri haline gelen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Arsenal ile adı anılan 27 yaşındaki futbolcunun şimdi de Liverpool'a gideceği konuşuluyor.
 
Kırmızılar'a yakınlığı ile bilinen Echo, Liverpool'un önümüzdeki sezon kadrosuna katacağı oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da gösterdi. Haberde Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli yıldızın İngiliz devi için iyi bir seçenek olacağı vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi halinde Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Kabak, takım arkadaşı olabilir.

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Etiketler: hakan çalhanoğlu liverpool
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